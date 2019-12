5 anillos de seguridad para el partido Wilstermann – Oriente Petrolero

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El comandante departamental de la Policía, Cnl. Jaime Zurita, indicó que 500 uniformados y cinco anillos de seguridad estarán dispuestos para controlar el orden en el cotejo Wilstermann vs. Oriente Petrolero (16:00).

"El departamento de seguridad ha establecido las operaciones para garantizar el desarrollo del partido. Para ello, hemos dispuesto de 500 efectivos que se harán cargo de la seguridad y que van a estar en cinco anillo", explicó el comandante de la Policía.

Los policías se desplegarán en cinco anillos de seguridad. El primer anillo se ubicará en el campo de juego Félix Capriles; el Segundo anillo estará en las graderías, el tercer anillo se ubicará en las puertas de ingresos al escenario deportivo; mientras que los dos anillos restantes estarán a una cuadra del gramado de Cala Cala para un control externo (boletos y armas).

"Vamos a instalar el servicio policial a partir de la 13:00, pero nosotros vamos a tener instalados el personal a partir de las 11:00 de la mañana con los preparativos para corte de rutas, y vamos a proceder a la revisión de las personas que van a ingresar, con la finalidad de garantizar la seguridad".

La Policía realizó las recomendaciones para que no existan problemas, como que la gente no lleve petardos, armas o paraguas, que son considerados objetos peligrosos. Asimismo, otra de las recomendaciones es que niños menores de cinco años no sean llevados al estadio, esto por un tema de seguridad ante cualquier avalancha.