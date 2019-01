Sepa a cuánto ascienden las pérdidas de Chavo por su ausencia en el Dakar 2019

De manera oficial este domingo la Amaury Sport Organisation (ASO) confirmó que el piloto cruceño Juan Carlos Chavo Salvatierra quedó fuera del Dakar, con el argumento de que su cuadriciclo no fue fabricado en serie y que es un prototipo, lo que está fundamentado en el reglamento de la organización.

El boliviano expresó su indignación porque ha intentado presentar todas las pruebas que demuestran que el cuadriciclo no es un prototipo pero la ASO no ha querido recibirlas, cuestiona el piloto que ya ha participado en ocho ocasiones en la categoría de motocicleta. Se conoció que el cuadriciclo Barren Racer One 690 fue adquirido por un monto de 90.000 dólares al millonario holandés Kees Koolen el año pasado, quien corrió con ese mismo cuadriciclo en 2017 y en 2018 en el mismo rally.

"Esa es la inversión solo para estar aquí en esta competencia y participar del Dakar, a eso hay que sumarle todo un año de entrenamientos, de capacitaciones, viajes, servicios, pagó a mecánicos y a técnicos, es decir es mucho dinero", indicó Salvatierra.

El cruceño adquirió ese vehículo porque ya había corrido el Dakar y “no tendría ningún inconveniente en volver a disputarlo”.

Comienzo la semana no como hubiera deseado, corriendo a bordo de mi cuadriciclo en el @dakar. Sin embargo, es realmente satisfactorio sentir el apoyo de la prensa de mi país y de diferentes partes del mundo. ¡¡¡Gracias a todos ustedes!!! pic.twitter.com/g3hCbUVXMN — Chavo Salvatierra (@chavo_mx1) 7 de enero de 2019

El boliviano intentó pasar la revisión administrativa y técnica en tres oportunidades desde que llegó a Lima, pero el personal de ASO se lo impidió sin dar una adecuada argumentación a la negativa.

"El daño que ahora me están ocasionado a mí por no permitirme correr es grande, incluso la misma organización me nombró entre los favoritos porque venía de ganar el Desafío Inca en este mismo país, es decir tenía posibilidades de obtener premios de mis auspiciadores, más sponsor y una serie de cosas, que ahora me están imposibilitando. A mi equipo también le han causado un daño directo porque ellos vinieron a trabajar", cuestionó Salvatierra quien lamentó que la desafectación de la ASO también le privó a Salvatierra de obtener ingresos.

“Estamos aquí en el área administrativa del Dakar para tratar de hablar nuevamente, un último intento de que me reciban por lo menos todas las pruebas que tenemos documentadas que tenemos de la realidad y el incumplimiento al reglamento de mi vehículo, pero lamentablemente nos topamos con una organización muy abusiva que no quiere recibir documentos y dar una explicación oficial”, señala parte de la nota.

El director de ASO, Etienne Lavigne, se pronunció y dijo a Fox Sports que la prohibición a Salvatierra está sustentada en el reglamento interno y ratificó que se le avisó en varias oportunidades que no podía correr en el Dakar con esa máquina.