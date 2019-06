Abandonó a sus padres en un bar

Un matrimonio de abuelos, de 86 y 92 años, fue llevado por uno de sus hijos a un bar en la calle Corrientes, en Rosario, Argentina. El problema es que el hombre nunca volvió a buscarlos y los abuelos quedaron durante 7 horas en el local sin saber que hacer.

Todo habría comenzado en la mañana cuando, según informan los medios locales, habrían sido desalojados del departamento que ocupaban junto a su hijo por falta de pago.

Los abuelos almorzaron en el bar y mientras pasaban las horas, las personas que atendían el bar comenzaron a inquietarse y preocuparse. Cuando se acercaron a ellos y les preguntaron porqué seguían allí, Hugo e Hilda afirmaron que "estaban esperando que llegara uno de sus hijos", ya que estaban de mudanza.

Al advertir la irregular situación, los empleados del bar llamaron a la Policía, que trasladó a la pareja a la Comisaría. Desde allí, localizaron a otro de sus hijos, quien finalmente los fue a buscar.

Raúl, el hijo que apareció a buscarlos, al que pudieron contactar gracias a algunos datos de vecinos, declaró no tener conocimiento cabal de la situación y que recientemente se habría enterado que sus papás quedaron en la calle, porque no pudieron sostener el alquiler. Y agregó que de su hermano no sabe nada.

Actualmente los abuelos se encuentran viviendo con su hijo Raúl y no se ha podido dar con el paradero del hijo que los abandonó. Es triste pensar que un hijo pueda abandonar a sus padres a su suerte, pero sucede.