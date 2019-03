Abogada justificó violación a una niña porque 'ya tenía experiencia sexual'

Una abogada está en el ojo de la tormenta después de una absurda defensa e indignante argumento que planteó para dejar libre de culpa a un padrastro violador. Un hombre de 35 años fue detenido en la ciudad de Puerto Madryn, en la Patagonia Argentina, tras ser acusado de violar a su hijastra desde que esta tenía 9 años hasta los 12, abusos que fueron comprobados en las pericias médicas realizadas por la Justicia. Sin embargo, la abogada defensora del presunto abusador se opuso a la prisión preventiva dictada contra el hombre, bajo el argumento de que la víctima tenía "experiencia sexual", informó el medio local El Diario.

El padrastro de la niña está acusado de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, en la modalidad de delito continuado".

De acuerdo al relato de la menor ante un equipo de psicólogos de la Justicia, decidió contar lo que había sufrido cuando supo que su padrastro inició una nueva relación amorosa con otra mujer, cuya hija tenía la misma edad que ella. "Tenía miedo de que le hiciera lo mismo", señaló en cámara Gesell.

El insólito planteo pertenece a una abogada de Puerto Madryn. La víctima denunció que fue abusada de los 9 a los 12 años https://t.co/6G2NeY1P23 — Argentina Online (@ArgOnlineOK) March 12, 2019

La fiscal María Alejandra Hernández, a cargo de la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual de Puerto Madryn, provincia de Chubut, ordenó que se le realizarán las pericias a la niña, confirmándose que había sido violada en reiteradas ocasiones por el hombre.

Sin embargo, la defensora pública del imputado, María Angélica Leyba, puso en duda las acusaciones: "No hay una sola descripción fáctica de la conducta. Decir me violó no es decir un hecho, y decirlo en la escuela o donde sea no es describir un hecho", señaló, y cuestionó que en plena investigación el hombre esté "privado de su libertad". Al mismo tiempo, la mujer dio un insólito argumento para justificar una presunta conducta abusiva del imputado, al afirmar que en la niña "hay una vinculación con experiencia de la vida sexual".

El juez Horacio Yangüela, a cargo de la causa, dispuso que el acusado siga preso hasta la audiencia previa al juicio.

Leyba había protagonizado anteriormente un polémico juicio por abuso sexual en abril del año pasado, en el que cuestionó que su defendido hubiera podido forzar a la mujer, ya que la víctima era "una mujer obesa" y no hubiese sido simple forzarla para "sacarle una calza". En aquella ocasión, las juezas Patricia Reyes, Marcela Pérez y Patricia Asaro, absolvieron al hombre.

Según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina al sitio Chequeado.com, entre el 19 de noviembre de 2016 y el 28 de febrero de 2018 fueron atendidas 3.049 víctimas de abuso sexual (incluyendo adultos y niños, niñas y adolescentes), hubo 2.842 casos y se recibieron 5.706 llamadas a la Línea Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.