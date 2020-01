Activan vigilancia epidemiológica para prevenir casos de coronavirus

El Ministerio de Salud activó el jueves una vigilancia epidemiológica en el país para prevenir posibles casos de "coronavirus", aunque aclaró que a la fecha no se reportó ni un solo en Bolivia.



"Se ha preparado una respuesta frente a los casos probables de coronavirus, se emitió una instructiva para que se haga la vigilancia epidemiológica respectiva en todo el país (...) no existe ningún caso confirmado", dijo el ministro de Salud, Aníbal Cruz, en conferencia de prensa.



Cruz afirmó que es obligación del Ministerio de Salud y una responsabilidad compartida con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de Salud (OPS/OMS) brindar a la población información oficial, ya que son las únicas instituciones que tiene la última palabra sobre este tema.



Explicó que en todos los aeropuertos del país existen "filtros" de seguridad para identificar a personas con posibles síntomas de "coronavirus", debido al gran flujo de migrantes de China.



La autoridad indicó que el "coronavirus" proviene de la ciudad de Wuhan, China, lugar en el que se registró un brote de ese nuevo virus, que es "zoonótico", es decir, que se transmite de persona a persona, por lo que recomendó a la población acudir a un centro médico en caso de presentar tos, fiebre, dificultad para respirar y no automedicarse.



Señaló que las personas deben ser consecuentes con el lavado de manos, consumo de alimentos cocidos, especialmente carne y huevos, cubrirse la boca al toser y estornudar cubriéndose con el pliegue del codo, ventilar los ambientes de la casa y de la oficina, evitar contacto cercano con personas que presenten enfermedades respiratorias y principalmente si estas son provenientes de China.



El ministro afirmó que el país se encuentra preparado para atender a las personas, ante un posible contagio de "coronavirus", y que dispone de 10 centros centinelas que son equipados en coordinación con la OPS/OMS.



Por su parte, el representante de la OPS/OMS, Alfonso Tenorio, hizo extensiva la activación de la vigilancia epidemiológica a todos los países, para evitar posibles casos de "coronavirus".



Señaló que la vigilancia epidemiológica toma en cuenta la capacitación de los funcionarios en salud para que identifiquen y actúen de manera inmediata ante un caso de "coronavirus".



Precisó que en Latinoamérica no existe un solo caso confirmado, existen dos personas con sospechas de haber contraído ese virus en México, pero en las últimas horas se descartó uno y se espera los resultados de la otra persona.



Mientras que en Estados Unidos hay un caso confirmado, cuyo portador tuvo relación directa con la ciudad de Wuhan de China.

Fuente: ABI