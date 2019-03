Acusan a León Larregui de Zoé en cinco casos de violación contra menores

México México

León Larregui el poético compositor de temas como “Brilla” es acusado de violación por al menos un caso, además de ser señalado por varias personas de acoso sexual y corrupción de menores, por tener supuestas relaciones sexuales con chicas de 13 años.

Esta semana surgió un moviendo llamado MeToo Escritores Mexicanos, que rápidamente se multiplicó en más hashtag como MeToo Periodistas Mexicanos, Me Too Teatro México y desde luego Me Too Músicos Mexicanos, en donde se han hechos cientos de denuncias que destacan al vocalista de Zoé y cantante solista León Larregui.

Fue en la cuenta de #MeToo Músicos Mexicanos Músicos donde se recibieron cinco denuncias y una confirmación de hechos que acusan directamente a Larregui, por parte de una mujer que fue testigo de varios de los casos de acoso mientras trabajó en la industria de la música y los conciertos.

El caso es delicado ya que este tipo de denuncia es grave, no solo por tratarse de violaciones si no porque también, incluso dentro de estas denuncias, resaltan que al menos dos de estas supuestas víctimas serían menores, por lo que se podría estar hablando del delito de corrupción de menores, al tratarse de una menor de 13 años.

Hasta el momento el cantante León Larregui no se ha pronunciado al respecto. Se le ofrece este espacio informativo para poder hacer uso de su derecho de réplica si así lo desea.