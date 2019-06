Acusan a un joven de violar y embarazar a su hermana de 16 años

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

En la localidad de Mora del municipio de Cabezas, un joven de 18 años fue acusado de abusar sexualmente a su hermana de 16 años en reiteradas ocasiones desde el 2018. Producto de esos vejámenes, la adolescente quedó embaraza y dio a luz hace una semana en la capital cruceña.

Así lo dio a conocer a Notivisión el fiscal Richard Camacho, quien informó que la denuncia fue sentada por la menor en la Maternidad de la Mujer, donde relató que ella vivía amenazada por su hermano para que no contara lo sucedido. Dijo que los abusos se cometieron durante las noches en el domicilio, cuando los integrantes de su familia dormían.

"Relata que por temor al menos a su padre y madre (no contaba), y por el hermano que la presionaba para que no cuente. No tenía la sospecha que estuviera embarazada, pero cuando ya dio cuenta del tema no podía ocultar", afirmó.

El agresor fue capturado y detenido por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en el municipio de Cabezas, que lo condujeron hasta una carceleta a la espera de su audiencia cautelar.