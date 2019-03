Aerolíneas chinas y Ethiopian Airlines suspenden vuelos con Boeing 737 MAX 8

La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) anunció este lunes que ordenó a sus aerolíneas comerciales suspender de manera inmediata sus operaciones con todos sus aviones Boeing 737 y 738 antes de las seis de la tarde (hora local), tan sólo un día después de que uno de estos modelos se estrellase en Etiopía, causando la muerte de 157 personas.

La aeronave de Ethiopian Airlines estrellada el domingo al poco de despegar, y en la que viajaban dos españoles, era un Boeing 737 Max, el mismo modelo que el del vuelo de Lion Air que se estrelló en el mar de Java el pasado 29 de octubre causando la muerte de 189 personas.

La agencia de noticias china Caijing, citando fuentes cercanas a las autoridades chinas, ha informado de que las aerolíneas chinas, que operan con cerca de 60 modelos Boeing 737 Max, han recibido una orden de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), tras lo que han paralizado su uso de manera inmediata.

El pasado mes de octubre, un Boeing 737 Max operado por la aerolínea indonesia de bajo coste Lion Air que despegó desde Yakarta, se estrelló 13 minutos después de alzar el vuelo, provocando la muerte de las 189 personas que se encontraban a bordo.

EL VUELO ET302 DE ETHIPIAN AIRLINES

Estados Unidos ha anunciado el envío de un equipo de ayuda e investigación para determinar las causas del siniestro del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines, en el que han muerto este domingo 157 personas, entre ellas ocho estadounidenses.

La misión conjunta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación estará formada por cuatro investigadores que trabajarán "con las autoridades de la aviación civil de Etiopía para investigar el accidente".

Crowds gather around the site of the Ethiopian Airlines crash. None of the 157 passengers survived, said the airline's CEO https://t.co/bSmH4beZUd (🎬: Reuters) pic.twitter.com/JSBxoQNq0B