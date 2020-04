Agropecuarios y piscícolas piden dotación de combustible en el Trópico

Rolando Morales, asesor de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), mostró su preocupación, pidió al Gobierno que se restablezca la dotación normal de combustible en los cinco municipios del Chapare.

“El sector bananero está muy complicado, hasta antes de la pandemia sacábamos entre 80 a 100 camiones cargados de banana de exportación, ahora no estamos alcanzando a 20 camiones”, indicó el asesor de la CAC.

La asambleísta del Trópico, María Javier Yucra, lamentó la situación, indicó que la gasolina y diesel son importantes para el sector agropecuario y piscícola.

La polémica en el tema surgió el pasado 25 de abril, cuando el dirigente de la Federación Chimoré, Leonardo Loza, denunció que al menos 11 millones de peces murieron a causa del cierre de los surtidores de gasolina en el Trópico.

La gobernadora Esther Soria anunció que instruirá la dotación de combustible para los productores piscícolas del Trópico, debido a que los surtidores de esa región se mantienen cerrados hace varios días tras la expulsión de policías de Shinahota, la semana pasada.

“Hasta la fecha tengo reportes y varios reclamos de que no están funcionando los surtidores (…) Insto al Ministerio de Gobierno que no estigmatice ni satanice con el pretexto de que están haciendo droga (…) Que se castigue al narcotráfico, pero que no se castigue a los piscicultores que necesitan (combustible) para oxigenar los pozos de crianza. Insto a que se autorice que funcionen los surtidores”, declaró la Gobernadora.