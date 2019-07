Ajax de Holanda contrata a defensor mexicano Álvarez por cinco años

Holanda Holanda

El club Ajax de Amsterdan, actual campeón de Holanda, anunció el viernes la incorporación del defensor mexicano Edson Álvarez por cinco años desde el América donde inició su carrera en el 2016.

"Ajax ha llegado a un acuerdo con el América sobre la transferencia de Edson Álvarez. El acuerdo está sujeto al examen médico y al cumplimiento de una serie de otras condiciones", informó el club holandés.

Álvarez, de 21 años, llega al equipo holandés tras haber conquistado con la selección de su país la Copa de Oro de la Concacaf.

"Se espera que el defensor central firme un contrato por cinco temporadas hasta el 30 de junio de 2024", agregó.

Con las "Águilas" del América, Edson fue campeón del torneo mexicano Apertura 2018. También fue parte de la selección de su país que disputó el Mundial del 2018 en Rusia.

"Hola Ajax, soy Edson Álvarez. 'See you soon'", dijo Álvarez en un video publicado por el equipo holandés en su cuenta oficial de Twitter.

"Me halaga mucho pensar que una gran institución como Ajax se haya fijado en mí, se ha dado un paso muy importante para mí, para mi familia y para el fútbol mexicano. Han pasado muchas cosas en tres años, se va un Edson más maduro con ganas de seguir creciendo y terminar de madurar", dijo Álvarez en rueda de prensa.

Se espera que Álvarez llegué el fin de semana a Holanda.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)