Al menos 18 estudiantes murieron en incendio en la India

Al menos 18 estudiantes murieron y 20 de ellos resultaron heridos este viernes durante un incendio en un edificio de varios pisos en el oeste de India, anunciaron las autoridades locales.

Diez de ellos murieron a causa de la caída y el resto por el fuego. En estos momentos se encuentran 20 personas hospitalizadas.

Duras imágenes difundidas en las redes sociales mostraban a jóvenes saltando desde varios pisos para intentar escapar de las llamas en un instituto privado, ante los gritos de los transeúntes horrorizados, en la localidad de Surate (Gujarat).

Entre 50 a 60 estudiantes se encontraban en el interior del edificio en el momento en que empezó el incendio, indicó Sapthaley. Diez de ellos murieron a causa de la caída y cinco por el fuego, precisó. Unos 20 están actualmente hospitalizados.

Extremely anguished by the fire tragedy in Surat. My thoughts are with bereaved families. May the injured recover quickly. Have asked the Gujarat Government and local authorities to provide all possible assistance to those affected.