Alan García antes de suicidarse: "Creo en la vida después de la muerte”

La última entrevista concedida por el expresidente Alan García, fue el martes, el día anterior a su suicido donde el periodista de RPP Noticias, abordó la detención preliminar que dispuso el Poder Judicial en su contra.

Algunas de sus declaraciones ante el medio peruano, toman otro significado después de su muerte, ocurrido este miércoles, momentos después de que se hubiera disparado en la sien justo en el momento en que oficiales de la Policía llegaran a su domicilio para arrestarlo.

"Es una situación fea y si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria… Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Confío en la historia. Soy cristiano. Creo en la vida después de la muerte. Creo tener tener un pequeño sitio en la historia del Perú", dijo en tono reflexivo, en la entrevista con la cadena RPP en la noche del martes.

El político y dos veces presidente de Perú, respondió preguntas sobre la inminente orden de detención preliminar en su contra por el caso Odebrecht, ante lo que insistió que no existía documento que demuestre una vinculación directa con pagos irregulares efectuados por Odebrecht a su exsecretario general, Luis Nava y exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala.

"Ningún documento me menciona. Puedo decirles que yo para robar no nací. Sé que muchos peruanos lo creen porque así se ha repetido y es la manera de criminalizar a un político que les ganó dos veces a sus adversarios. El dinero le interesa a otra gente, a Alan García no", dijo en declaraciones a RPP Noticias.

El líder aprista aseguró que no solicitaría nuevamente un asilo y afirmó no temer a la justicia. "Lo que yo no puedo aceptar y rechazo tajantemente, con el derecho de haber sido dos veces presidente, es que se hagan especulaciones absolutamente gratuitas. Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años y lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo y así se ha demostrado", dijo.