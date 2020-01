Alejandra Guzmán hospitalizada de emergencia

¡Atención familia! @laguzmanmx fue sometida de emergencia a una cirugía pero ya se encuentra mucho mejor 🙏🏼❤️ Y la semana que viene estará con nosotros en casita 🥰 ¡Esperamos se sienta bien en estos momentos!

A post shared by Un Nuevo Día (@unnuevodia) on Jan 9, 2020 at 11:29am PST