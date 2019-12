Alexander-Arnold trollea al Barcelona con mensaje de fin de año

Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Liverpool, quedó en la historia con aquella famosa jugada de córner que derivó en el gol de Divock Origi ante Barcelona para lograr el pase a la final de la Champions League. El inglés recordó esa jugada en un mensaje de fin de año.

Uno de los partidos de la década en la Champions sembró la remontada del Liverpool para dejar a un Barcelona, que parecía tener la clasificación a la final tras su 3-0 en la ida de las semifinales. Sin embargo, los Reds lo dieron vuelta en Anfield consumando uno de los partidos más memorables de esta competencia.

Y uno de sus protagonistas fue Trent Alexander-Arnold, quien fue el que realizó rápido el córner que derivó en el 4-0 de Origi para consumar la voltereta y el pase a la final. Precisamente, el lateral ingles recordo esa jugada.

Para despedir el año y, de alguna manera también a la década, Alexander-Arnold dejó un mensaje con una clara indirecta para el Barcelona. Escribió "Feliz año nuevo a todos", y publicó dos fotografías: una jugando de chico en el Liverpool donde pone "principio de la década" y, en la otra, la jugada del córner donde dejó el mensaje "final de la década".

No será una clara mención para el Barcelona, pero está claro que es una jugada que representa mucho dolor para el cuadro azulgrana.

Happy new year everyone 😉



Beginning of End of

the decade. the decade. pic.twitter.com/alsBVWxFxX