Ampliado del MAS culmina sin elección de candidatos

El ampliado nacional extraordinario del Movimiento Al Socialismo (MAS) culminó en Cochabamba sin la elección de candidatos y la designación del expresidente Evo Morales como el jefe de su campaña con miras a los comicios generales del próximo año, informó el sábado por la tarde el representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Rodolfo Machaca.



"Se designa por unanimidad al compañero y hermano Evo Morales Ayma como jefe nacional de campaña del MAS - IPSP para las elecciones nacionales de 2020-2025", dijo en el evento desarrollado en el Coliseo 'José Casto Méndez' de la ciudad de Cochabamba.



Machaca detalló que el encuentro resolvió, además, exigir que la Asamblea Legislativa Plurinacional acelere el proceso de elección de los vocales del Órgano Electoral de manera imparcial y transparente, con profesionales probos que garanticen la democracia intercultural.



También informó que entre las resoluciones se convocó a las organizaciones sociales afines al MAS a mantener la unidad "granítica" para los comicios generales.



"Las organizaciones matrices del Pacto de Unidad y otras organizaciones nacionales, la Central Obrera Boliviana, las confederaciones, federaciones nacionales y las organizaciones profesionales deberán bajar con la información a los departamentos para organizar y fortalecer la unidad orgánica y política", agregó.



El dirigente campesino manifestó, por último, que el MAS instruyó a sus organizaciones sociales que realicen ampliados departamentales y exijan la garantía de la continuidad del proceso de cambio.



Al respecto, la diputada de Unidad Demócrata (UD), Shirley Franco, observó la falta de nuevos liderazgos dentro del MAS, por lo que afirmó que este partido sólo gira en torno a Morales.



"Claramente hay una falta de liderazgo dentro del MAS, lamentablemente estos partidos tradicionales con mucha historia no han generado liderazgos intermedios ni han promovido nuevos cuadros políticos dentro de sus mismas organizaciones políticas", señaló.



Franco explicó que por esa razón se vio en encuestas, en el caso del MAS, que el 42% de sus militantes no tienen ninguna preferencia por otros perfiles o personajes políticos que no sea Morales, por lo que recordó que el MAS, "es un partido que nace y muere en la figura de Evo Morales".



Asimismo, criticó que el ampliado del MAS haya designado a Morales como jefe de campaña de ese partido político y consideró que es un tema de sobrevivencia política.



"Ya que no se entiende a ese partido como un proyecto político, sino como un partido cuya presencia gira en torno al exmandatario, ya sea como candidato o como actor político", apuntó.

Fuente: ABI