Andrónico lleva su campaña electoral a Los Yungas

Andrónico Rodríguez, quien ahora es candidato a senador por el departamento de Cochabambaque logró ingresar a los Yungas de La Paz con el objetivo de hacer campaña electoral para el Movimiento Al Socialismo, a pesar de que los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores Adepcoca, le habían advertido de que no se lo permitirían.

“Tenemos pendiente hermana alcaldesa. No he podido llegar a la actividad que se ha desarrollado en anteriores semanas porque me fui al norte de Potosí y después a Coroico y Arapata Nor Yungas de La Paz. De ahí no me soltaron los hermanos, me dijeron tienes que quedarte y tenemos que recorrer todo Yungas”.