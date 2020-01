Äñez: "Ordene destituir a quien publico mi imagen en un almanaque"

Durante su discurso en la posesión de nuevos ministros, la presidenta Jeanine Áñez informó que ordenó la inmediata destitución director de Vías Bolivia, Félix Sanjinés, quien fuera responsable de hacer circular un almanaque con su imagen.



"He ordenado la destitución inmediata de dicho funcionario que hizo circular ese calendario, no estoy jugando cuando hablo de transparencia", afirmó tajantemente la Presidente, haciendo recuerdo a los presentes que quedó prohibido "expresamente" el uso de su imagen en ese tipo de propaganda.



"Por eso también deje claramente establecido que mi imagen no debería estar en ninguno de los ministerios como algo obligatorio", agregó.



Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, confirmó que Sanjinés dejó el cargo luego de la polémica suscitada por la distribución del almanaque, un error calificado de "infantil" por la autoridad.



Según el ministro de Obras Públicas, ese material fue impreso antes del decreto que prohíbe el "culto a la imagen" en ese tipo de publicaciones y no se financió con recursos públicos.



"Fue un error del funcionario, porque esto salió en diciembre, antes del decreto, y gastó de su pecunio ni siquiera de la plata del Estado", explicó Arias.



El ministro descartó que hubiera algún tipo de desacato a las normativas gubernamentales, como el decreto supremo del 20 de enero de 2020, ya que esos almanaques fueron impresos en diciembre de 2019.