Aprehenden a 8 policías implicados en violación a brasileña encarcelada

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel William Cordero, informó que luego de llevar a cabo las declaraciones ante el Ministerio Público de los 8 policías acusados de violar a una brasileña en una carceleta en Rurrenabaque, la Fiscalía y un equipo especializado en investigación determinación la aprehensión de los uniformados.

"El caso se ha aperturado y ustedes saben que públicamente se ha denunciado. Existen evidencias e indicios para que se proceda a la aprehensión de los mismos", indicó el jefe policial.

La Fiscalía Departamental del Beni informó que se imputó a los funcionarios policiales Juan Q. T., Mario E. Q. Q., Lucio A. C., Luis A. B. M., Eddy T. C. A., Roberto C. R. B., Omar A. A. M. y Elizeo C. B. por la presunta comisión del delito de violación y a Amparo Y. L. P. por encubrimiento del abuso sexual.

De acuerdo a la denuncia, la ciudadana brasileña Eva C. A. fue violada en varias ocasiones por los policías en su celda, incluso fue obligada a abortar. No solo eso, sino que fue sentenciada sin contar con el asesoramiento de un abogado defensor, lo que vulnera sus derechos de acuerdo a la normativa legal vigente.

El senador opositor de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez, fue quien sacó a la luz el caso que involucra a varios policías.

La mujer brasileña cumple condena en la carceleta de Rurrenabaque, luego que mediante procedimiento abreviado, celebrado en 18 de diciembre de 2018, fuera sentenciada a tres años por el delito de evasión.