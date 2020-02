Arce se reúne con el presidente argentino en Casa Rosada

Alberto Fernández, Presidente de la República Argentina, , se reunió durante la jornada de ayer con Luis Arce Catacora, candidato presidencial boliviano del Movimiento al Socialismo (MAS),



“Hemos pedido que ellos puedan colaborar, hacer un seguimiento. No a la hora electoral solamente, sino desde el principio”, dijo el candidato Arce, citado por Infobaires24.



La reunión entre el candidato boliviano, y el presidente argentino se produjo en ambientes del palacio presidencial de Argentina, más conocida Casa Rosa en la ciudad de Buenos Aires.



“Tenemos en este momento un proceso electoral en marcha en Bolivia que no garantiza la transparencia, que no garantiza que los resultados en las urnas sean los que al final se respeten por este gobierno de facto que tenemos en Bolivia”, manifestó.



En fotografías se observa que Arce le llevó algunos obsequios al presidente argentino, entre ellos uno de los libros de su autoría: “El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano”.

No se descarta que esta sea la última reunión, debido a la cercanía del presidente Fernández, con el líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, que aún espera el visto bueno del Tribunal Supremo Electoral, para poder participar o no en las elecciones nacionales.