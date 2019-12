Argentina no restringirá declaraciones políticas de Evo Morales

Argentina Argentina

El jefe de Gabinete del nuevo gobierno de Argentina, Santiago Cafiero, afirmó que no restringirán las declaraciones políticas que pueda decir Evo Morales respecto a Bolivia, y aseveró que un refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino.

"El refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino, con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera. Nosotros no le vamos a restringir sus libertades", aseguró la autoridad en una entrevista difundida hoy por el diario La Nación.

Cafiero descartó que exista preocupación sobre que Morales haga política en Argentina. Además, recalcó que no le restringirá las libertades a Morales, que arribó a Bueno Aires el jueves, tras haber permanecido casi un mes en México, país que lo asiló primeramente.

Sobre el pedido del canciller argentino Felipe Solá a Morales de no hacer declaraciones políticas, el medio argentino cuestionó: "¿Hubo alguna sugerencia sobre lo qué puede hacer Evo Morales? El canciller Felipe Solá dijo que no debe hacer declaraciones políticas". A esto, Cafiero explicó: "No, eso si fuera asilado, pero como refugiado no tiene esa limitación".

Este sábado Morales realizó su primera aparición pública en un barrio de Buenos Aires, tras llegar como refugiado a Argentina, y dirigió un breve discurso a sus simpatizantes tras una reunión con una comisión de miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), rumbo a las elecciones que se realizarán el siguiente año en Bolivia.