Argentina: reducen la pena de "La Manada" alegando que fue desahogo sexual

hace ocho años atrás, un El 17 de septiembre de 2012, una adolescente de 16 años se fue de vacaciones a la provincia de Chubut en Argentina, junto con siete amigas.En el lapso de su estadía dos jóvenes las invitaron a una fiesta en su casa, una vez ahí, la adolescente perdió la conciencia y, un rato más tarde, una de sus amigas la encontró en una habitación mientras era violada por cuatro hombres. Otros dos cuidaban la puerta para evitar que fueran descubiertos.

La adolescente entró en estado de shock. Gritó. La fiesta terminó. Al volver a su ciudad natal, a pocos kilómetros de la plata, la víctima intentó suicidarse. Luego, comenzó a ser presionada por los violadores para que no los denunciara. El hostigamiento la obligó a mudarse de ciudad. Desde entonces está en tratamiento psicológico y psiquiátrico.

En mi provincia, Chubut, el fiscal Fernando Rivarola dictaminó que el caso de la violación en manada en el que una chica fue abusada en grupo fue un caso doloso de "desahogo sexual", ninguno de los imputados caera preso.



La víctima contó esta historia el 20 de enero de 2019, a través de un post de la cuenta del colectivo feminista Las Magdalenas. Para entonces, ya habían pasado siete años desde la violación.

"Gracias a todo este tiempo de intentar sanar es que hoy me siento lo suficientemente fuerte para poder contar mi historia. Que se sepa qué tipo de personas son, que durante todos estos años siguieron sus vidas impunemente, mientras yo no tengo estabilidad emocional. Hoy tengo una red de contención enorme. No tengo miedo. No me calló más", escribió al anunciar que iniciaría un proceso judicial.

En el post, la joven puso las fotos y los nombres de los violadores y sus cómplices. Así fue como Ezequiel Quintana, Leo Del Villar, Luciano Mallemaci, Robertino Viglioni, Tomás Soriano y Joaquín Pérez fueron bautizados como "La manada", definición que ya se ha aplicado a grupos de violadores en otros países.

Ninguno de los VIOLADORES de #LaManadaDeChubut irá preso gracias al #FiscalFernandoRivarola #FernandoRivarola para el cual LA VIOLACIÓN EN MANADA se trató de un “accionar doloso de desahogo sexual” — Pau (@paupKa) June 3, 2020

Durante la investigación, Soriano quedó sobreseído porque era menor de edad al momento de haber participado en la violación. Pérez también quedó fuera de las imputaciones al colaborar como arrepentido.

A pesar de todos los testigos que confirmaron los hechos a lo largo de las audiencias, este martes, el fiscal Fernando Rivarola, quien llevaba el caso redujo la calificación del crimen, pasando de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas" a "abuso sexual simple", lo que implica que sólo podrán sufrir una pena de tres años de prisión en suspenso. Es decir, que no irán a la cárcel.

La expresión "desahogo sexual" del fiscal Fernando Rivarola para el sobreseimiento de los acusados de una violación en manada es de esas que quedan marcadas por lo burdas, brutales y representativas de qué hablamos cuando hablamos de justicia patriarcal. — Marina Abiuso ✊💚 (@mabiuso) June 3, 2020

La decisión también ordena el sobreseimiento de Viglioni. Es decir, que de los seis acusados por la víctima, ya sólo tres de ellos, Quintana, Del Villar y Mallemaci llegarán a un juicio en el que el fiscal, que es el representante del Estado, pedirá penas mínimas que les permitirían seguir en libertad.

Según el fiscal, se trató de un accionar doloso de desahogo sexual, una polémica figura legal que minimiza las violaciones y que, de acuerdo con los colectivos feministas, forma parte del espíritu patriarcal con el que se han diseñado las leyes.

El concepto “desahogo sexual” no es algo que el fiscal Rivarola haya inventado sino que aparece en muchos artículos y sentencias.

No sorprende que un fiscal pacte una pena más baja con el acusado en causas por abuso sexual. Falta mucha perspectiva de género en el mundo judicial. https://t.co/lt8n9CHtBz pic.twitter.com/LBDum6pbhP — Sol Rodriguez Garnica 💚 (@SolRGarnica) June 3, 2020

Ahora la decisión quedará en manos del juez Marcelo Nieto Di Base, quien aceptará o rechazará el acuerdo al que llegaron los defensores de los violadores y el fiscal, y que, además de la condena que en realidad no es tal, también solicitan un juicio abreviado.

El repudió a Rivarola se viralizó de inmediato en redes sociales, en donde se llevó a cabo una jornada de activismo que conmemora el quinto aniversario del inicio del movimiento argentino 'Ni una menos', el cual fue un hincapié para las luchas feministas a nivel internacional.