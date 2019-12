Lavezzi se retira del fútbol tras vivir "momentos únicos"

China China

El delantero argentino Ezequiel "Pocho" Lavezzi, multicampeón con el Paris Saint Germain, anunció este viernes que abandona el fútbol a los 34 años y tras vivir "momentos únicos".

"Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón", dijo Lavezzi en sus redes sociales.

"Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. Fui muy feliz, un abrazo", dice el texto publicado en español e inglés.

Lavezzi debutó en Estudiantes de Buenos Aires en 2013, posteriormente pasó a San Lorenzo en la temporada 2004-2005, y con el equipo azulgrana ganó una liga local antes de ser transferido al Napoli, donde jugó entre 2007 y 2012. De allí pasó al PSG, el periodo más exitoso de su carrera.

Con el elenco parisino ganó cuatro ediciones de la liga local, tres Copas de la Liga, dos Copas de Francia y dos Supercopas. Su última etapa fueron tres temporadas en el Hebei Fortune de China.

Con la selección argentina marcó 9 goles en 51 partidos. Ganó el oro olímpico en los Juegos de Pekín 2008 y jugó el Mundial 2014, donde la "albiceleste" perdió la final ante Alemania.