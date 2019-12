Ariadna Gutiérrez desnuda en Instagram

Colombia Colombia

Ariadna Gutiérrez, que se ha caracterizado por ser una de las mujeres más bellas del mundo, fue captada recientemente en la playa como Dios la trajo al mundo. A través de las redes sociales se han filtrado varias fotografías en la que se ve a la modelo a la orilla del mar cambiándose el traje de baño dejando al descubierto varios de sus atributos.

Las imágenes fueron captadas cuando la ex Señorita Colombia que se encontraba en una sesión de fotos para una marca de vestidos de baño hace algunos días, según reportaron varios medios internacionales.

Luego de su filtración, en el que incluso en una de las imágenes deja uno de sus senos al descubierto, varios seguidores han destacado que no pueden creer que no tuviera un vestier y se tuviera que cambiar al aire libre, otros no dudaron en criticar a la señora que la está ayudando a cubrirse, pues señalan que se nota que poco le importaba taparla.

Sin embargo, en su mayoría, los usuarios no tardaron en elogiar la increíble figura de la sincelejana, resaltaron sus sorprendentes curvas y tonificado cuerpo.