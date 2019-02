Ariana Grande empeora aún más el tatuaje japonés en su mano

Mundo Mundo

Para celebrar su nuevo single “7 Rings”, la estrella del pop Ariana Grande, se hizo un tatuaje kanji en la mano. Desafortunadamente para ella, está mal escrito.

Con la esperanza de corregir los kanjis “pequeña parrilla de carbón” (七 輪), Grande añadió el kanji 指, que significa “dedo”. Esta adición intenta convertir el kanji 輪, que significa rueda o aro, en la palabra 指 輪 (yubiwa), que significa “anillo” (aro para el dedo), mitigando la referencia a la pequeña parrilla de carbón. Sin embargo, los kanjis 指 y 輪 se dividen en diferentes líneas, por lo que se ven raros. En inglés, esto sería como escribir “anillos” como “ri” y luego “ngs” en otro párrafo.

A los niños japoneses se les enseña a no dividir los caracteres kanji en la escuela, porque resulta confuso. Puedes dividir el kanji para conseguir un diseño estilizado, pero solo si la expresión en japonés es correcta, que no es el caso del tatuaje. Dado que el “siete” sigue mal escrito, este nuevo tatuaje también es incorrecto.

Como se puede ver en el videoclip de Grande, la forma correcta de escribir “siete anillos” en japonés es 七 つ の 指 輪 (nanatsu no yubiwa) y no como dice su nuevo tatuaje, 七 指 輪 (shichi yubiwa o nana yubiwa; no estoy seguro de cómo se transcribe porque esa expresión no existe en japonés).

“Descansa en paz, pequeña parrilla de carbón”, escribió Grande en Instagram. “Te echaré de menos, tía”. Sin embargo, la palabra para la barbacoa japonesa sigue ahí.

Los japoneses probablemente intentarán leerlo de otra manera correcta que mencioné (en horizontal, de izquierda a derecha) porque el tatuaje aún contiene la palabra 七 輪 (shichirin, que significa “pequeña parrilla de carbón”) y se ve claramente. Está ahí. No puedes evitar verla. Debajo de ella, se lee claramente 指 (“dedo”) con un corazón.

De derecha a izquierda, el tatuaje “arreglado” de Ariana Grande ahora dice: “pequeña parrilla de carbón, dedo corazón”.