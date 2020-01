Arrestan a dos fiscales por no asistir a la audiencia por el caso Cofadena

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El pasado viernes en el Palacio de Justicia se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva de dos imputados acusados por la muerte de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, hecho suscitado durante los conflictos sociales el 30 de octubre en el barrio Cofadena, en Montero.

La fiscal de Distrito, Mirtha Arancibia, informó el lunes de que se arrestó e inició un proceso de investigación contra los fiscales Víctor Justiniano y José Carlos Viera, quienes llevaban el caso Cofadena, luego que no asistieron a dicha audiencia en el que liberaron a dos de los seis acusados.

Arancibia indicó que ambos fiscales se encuentran en las instalaciones del Ministerio Público de Santa Cruz en el que brindarán su declaración, y que la Unidad de Anticorrupción indagará a las autoridades por el delito de incumplimiento de deberes.

"Van a ser sometidos de acuerdo a procedimiento, prestarán su declaración y los fiscales anticorrupción tomarán en cuenta todos los actos necesarios para que este tipo de actuaciones fiscales no vuelvan a suceder en nuestro departamento. No conocemos a ciencia cierta las razones por la que no se hicieron presentes el viernes", aseveró la fiscal.

Arancibia dijo que conocen que dos de los imputados, Joan Elías Nina e Iván Cala Ventura (que fueron descubiertos con explosivos durante los conflictos en Montero), fueron beneficiados con el cese de su detención, aunque la información que maneja es que aún no salieron de Palmasola.

A raíz de la liberación de los principales acusados, ayer por la mañana, dirigentes cívicos y familiares de las víctimas iniciaron un bloqueo en la ruta al Norte Integrado donde al caer la noche fue levantado.