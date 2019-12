Arrestan a un hombre acusado de abusar sexualmente a sus tres hijas

Un hombre de 54 años fue arrestado tras ser acusado de abusar sexualmente a sus tres hijas de 17, 19 y 21 años.

La denuncia fue interpuesta por la hijastra del sujeto ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) tras conocer el suceso.

Según las valoraciones psicológicas el padre habría realizado toques impúdicos a su hija menor.

Por su parte, el sindicado afirma ser inocente.

“Jamás he tocado a mis hijas, no las entiendo, soy padre y madre no sé porque me están haciendo esto”, señaló.