Aumentan a 13 los postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral

Los postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben cumplir 16 requisitos y presentar su documentación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, desde el 30 de noviembre hasta al 9 de diciembre, de 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 19:00 en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, ubicada en la planta baja del Palacio de la Revolución, calle Ayacucho No 438, de la ciudad de La Paz.

Existe mayor participación de hombre en los postulantes a vocales, de 13 interesados 12 son hombre y una mujer, la mayoría de los ciudadanos son oriundo de La Paz.

Los profesionales que quieran postular al cargo deben cumplir 16 requisitos, entre ellos, haber cumplido 30 años de edad y tener nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares, en caso de los varones; y no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento y no tener sentencia condenatoria ejecutoriada.

Otros requisitos, establecen no tener en su contra algún proceso penal por violencia contra la mujer, contra niños o adolescentes, trata y tráfico de personas, ni delitos vinculados con corrupción o narcotráfico; estar inscrito en el Padrón Electoral; tener título profesional con una antigüedad no menor a los 5 años; y no tener militancia en ninguna organización política en los últimos 10 años.

No haber sido dirigente o candidato de ninguna organización política en los 5 años anteriores a la fecha de designación; no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad con autoridades del TSE, Ejecutivo, Legislativo y Órgano Judicial; renunciar de manera expresa a la membresía en cualquier logia.