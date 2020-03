Autoridades descartan coronavirus en estudiantes de Quillacollo

La mañana de este jueves el Director Departamental de Educación de Cochabamba (DDE), Iván Villa, informaba sobre cuatro estudiantes con sospecha de tener coronavirus, en una unidad educativa.

La autoridad realizó esta declaración sin corroborar la información y generando una alarma innecesaria. Los padres de familia entraron en una histeria colectiva, desesperados exigían recoger a sus hijos.

La madre de los cuatro niños, a quienes señalaron como casos sospechosos de coronavirus lamentó la desinformación y aclaró que su hija tiene sangrados desde que tenía 8 años, pidió a las autoridades manejar la información con responsabilidad.

“Me llamó la regenta, me dijo le voy a mandar a sus hijos, yo le dije está bien, no hay problema. Me enviaron a mis hijos y unos momentos después veo en noticias, en las redes sociales, en grupos de whatsapp, cuatro niños infectados. Me generó mucha rabia, quería ir a la escuela y armar otro alboroto, ellos no pueden sacar sus propias conclusiones”, declaró la mamá de los menores.