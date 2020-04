Autoridades en La Guardia confirman dos nuevos casos positivos de coronavirus

La Guardia, Santa Cruz La Guardia, Santa Cruz

El director municipal del municipio de La Guardia, Hebert Fernández, informó este jueves que se confirmaron dos nuevos casos positivos de coronavirus en dicha zona, además de 132 sospechosos.

La Guardia se convierte en otro de los municipios más golpeados en Santa Cruz puesto que registra 22 contagiados por el Covid-19, seguido de Montero con 97 y la capital cruceña con 236.

En contacto con Notivisión Santa Cruz, la autoridad explicó que los dos nuevos contagiados son de sexo femenino. Sobre la primera nueva infectada, se trata de una trabajadora de un comerciante que es uno de los pacientes confirmados. Sobre la otra paciente, se investiga su posible conexión con un caso positivo anterior.

Asimismo, confirmó que el primer policía que falleció por el virus radicaba en ese municipio, de quien asegura que no tenían reporte ni fue atendida en los nosocomios del municipio. Explicó que las dos mujeres infectadas fueron aisladas y se coordinará con el Sedes su posible traslado a Santa Cruz.

"Nosotros no teníamos reportes del policía porque no fue atendida en ninguno de los centros de salud de nuestro municipio, fue directamente a hacerse atender en la Caja Nacional de Salud y ellos no nos avisaron", afirmó.