Ayo dice que Ortiz lo quería contratar para hacer guerra política a Mesa

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El exvocero de Comunidad Ciudadana (CC), Diego Ayo, reveló esta jornada que el candidato a la presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, lo intentó contratar en marzo de este año para hacer una guerra política contra Carlos Mesa.

En el programa radial "Barricada' de Radio Deseo, señaló que Ortiz le planteó atacar a Mesa, candidato a la presidencia por CC, y dejar que Evo Morales continúe en el mandato hasta el año 2025. “Óscar Ortiz me quería contratar con muy buena plata”, dijo.

“Las condiciones eran simples: que Evo Morales se quede hasta 2025, el primer punto, y el segundo punto que haya guerra contra Carlos Mesa, esos eran los puntos centrales (...). (En) marzo de este año, Óscar Ortiz me invitó, le dije no, porque no iba con mis valores, mis valores son claros, defender la democracia”, sostuvo.

Diego Ayo renunció el pasado 2 de julio a la vocería nacional CC, después del revuelo que generaron sus declaraciones sobre la cantidad de los recursos de esa alianza destinados para la campaña con miras a las elecciones generales de octubre.

En esa oportunidad, Ayo dijo que los recursos provenían de "ciudadanos, ferias, kermeses, personas particulares que han dado plata y que vienen dando”. Agregó que no lograron recaudar “ni siquiera el 20% de lo que se pensaba”.