Bancos reportan utilidad de $us 230 millones hasta octubre

A octubre de este año, las utilidades de la banca privada nacional, a 12 meses, ascendieron a 230 millones de dólares, reportó el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos.



Según el ejecutivo de Asoban, esas utilidades representan un 12% de rentabilidad o retorno de su patrimonio pero, aunque significa un ascenso, también evidencia una reducción respecto al dinamismo de ganancias que presentaba el sector anualmente, en torno al 18%.

"Eso no quiere decir que no generen algunas utilidades; los bancos a octubre de este año presentan una utilidad de gestión de alrededor de los 230 millones de dólares", informó el secretario ejecutivo de Asoban.



Hasta el momento -dijo- el sector de la banca no sintió importantes efectos producto de los conflictos sociales que atravesó el país después de las elecciones generales del 20 de octubre, aunque es previsible que se conciban en el mediano plazo.



"Vamos a ver algunos efectos, pero en todo caso, el desempeño de la banca (por el momento) es en un ámbito de normalidad y de continuar apoyando a la actividad económica", mencionó.



Por otro lado, aseguró que las entidades financieras del país tienen la plena predisposición para atender a los prestatarios afectados por los conflictos sociales en el país.



Así, pidió a todos aquellos prestatarios que consideran que su capacidad de pago fue afectada por los últimos acontecimientos sociales, apersonarse a los bancos donde tienen créditos para exponer su situación.

El 18 de noviembre, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) informó que se emitió una carta circular a las entidades financiera para recordarles que están facultadas a atender y analizar solicitudes de reprogramación de créditos, a aquellos prestatarios que hubieran sido afectados de forma directa o indirecta en su actividad económica por los últimos acontecimientos sociales suscitados en el país.

Fuente: ABI