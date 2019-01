Barcelona gana al Leganés y se mantiene líder de LaLiga 3-1

España España

El Barça se mantiene firme en el liderato tras derrotar al Leganés por 3-1 en LaLiga Santander, en un partido que se decidió con polémica en los últimos minutos.

Dembélé, el mejor de los azulgranas, adelantó al Barça en el primer tiempo y en la segunda mitad se marchó lesionado, publicó AS de España.

Braithwaite igualó el marcador en uno de los pocos acercamientos al área de los de Pellegrino. Después llegó la polémica cuando Suárez marcó el segundo y los pepineros reclamaron una falta sobre Cuéllar que ni el árbitro ni el VAR vieron.

Messi salió en el 63' de la banca para agitar el partido e impresionó con un gol que sentenció en el descuento cuando el Lega amenazaba.

Le costó mucho al Barcelona mandar en el partido, porque el Leganés interpretó su papel a la perfección. Muy ordenados atrás, presionando bien cuando la pelota la tenían los blaugranas y contundentes en los duelos directos, los madrileños alejaron al Barça de la portería de Cuéllar. No creaban peligro, pero tampoco pasaban agobios.



Pero dentro de un partido tan cartesiano, el elemento desequilibrante de Dembélé resultó providencial para el Barcelona y letal para su rival. Dembélé es incontrolable. Y si está inspirado como pasó durante el partido, más.



El francés no tenía problema alguno en enfrentarse a cuatro defensores rivales. Dos acciones suyas sembraron el pánico en la defensa pepinera, pero la jugada se pudo abortar antes de llegar a la hora del remate.



No pasó lo mismo justo pasada la primera media hora de juego cuando una salida de balón magistral de Piqué fue continuada por Aleñá, más que notable en su primera titularidad liguera en casa, para que Dembélé se asociara con Alba al más puro estilo Messi y batiera a Cuéllar.



Pudo el Barça aumentar la diferencia en el último minuto tras jugada de Dembélé que Coutinho no dirigió bien. El brasileño acabó con cierta melancolía. Ve como la figura del francés brilla más, en contraste, él se empequeñece.



El partido parecía controlado para el Barcelona, que tenía al Leganés en su parcela controlado, pero tal y como pasó en la primera vuelta, en una jugada aislada cambió totalmente el decorado. Un contragolpe del Leganés que Alba cerró mal permitió a Braithwaite empatar el partido en la primera acción de ataque del conjunto de Pellegrino tras una gran carrera de En Nesyri.



Con el empate, no le quedaba otra que dar entrada a Messi, que entró por Aleñá y a Rakitic por Arthur. Coutinho, lamentable, se salvaba de la quema. Pero el guión cambió de manera abrupta con un resbalón de Demebélé que, le dejó fuera de combate y obligó a entrar a Malcom.



Con el Camp Nou aguantando la respiración, Messi, que se echó al equipo a la espalda, sacó un disparó fabuloso a la escuadra desde la frontal al que Cuéllar respondió con un paradón que dejó el balón franco para que Suárez marcara el segundo. Tras impactar el balón, por la inercia, el uruguayo impactó con el portero, que trató de exagerar el impacto buscando que se anulara. Tras consulta, el colegiado no dudó en conceder el tanto.