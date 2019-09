Barriga presenta su renuncia a la candidatura del PDC

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

La mañana de este miércoles Paola Barriga presentó su renuncia a la candidatura como vicepresidenta por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) para las elecciones del 20 de octubre.

“Ante una línea como la que estoy viviendo de discriminación por parte del candidato además de que el presidente del partido genere un acto como este vulnerando el posicionamiento que se ha tenido dentro del comité político nacional en el cual yo he pedido y exigido que se cumpla con la legalidad. Este señor tiene que acreditar previamente su documentación legal para ser presentado y no entendemos porque se lo presenta públicamente, hace declaraciones que va en contra de la constitución y las leyes y quien les habla no puede ser cómplice de hechos delictivos”, puntualizó.

Barriga aseguró que en caso de que Chi Hyun Chung renuncie a su candidatura ella podría continuar en carrera electoral, mientras tanto asegura que la decisión será irrevocable.

“No es una candidatura legal entre tanto no sea validada por todo un comité político nacional y no es legal hasta el momento que él acredite toda la documentación legal que correspondería que lo haga“, aseveró.

Así mismo denunció que la dirigencia habría cobrado hasta 15 mil dólares a candidatos del partido por lo que pide aclarar el destino del dinero.