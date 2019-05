Bebé abandonado sobrevive a cientos de picaduras de hormigas

Tailandia Tailandia

Una niño recién nacido fue encontrado cubierto de picaduras de mosquitos y hormigas después de ser abandonado en un campo en Tailandia .

Se la escuchó llorar durante la noche, pero los lugareños lo descubrieron recién al amanecer. Cuando lo rescataron, la piel del bebé estaba en carne viva y llena de ronchas después de ser picada por insectos en el campo expuesto durante toda la noche.

Afortunadamente, el bebé no parecía haber sufrido lesiones graves, pero estaba visiblemente adolorido por los innumerables mordiscos. Estaba parcialmente envuelto con una pequeña manta y su cordón umbilical no había sido cortado, lo que sugiere que no tenía más de un día de nacido.

Los funcionarios realizaron un chequeo de salud preliminar antes de que el recién nacido fuera llevado al Hospital Lat Krabang, donde las enfermeras le brindaron el cuidado necesario.

La policía llegó a la escena unas horas después y comenzó a investigar el caso tratando de encontrar a los padres.

El teniente coronel Samart Klinklao, inspector de la estación de policía de Chalong Krung, dijo: "Creemos que los padres podrían vivir cerca del área.

'Los oficiales revisarán las comunidades y pedirán a los locales más detalles. "También revisaremos las cámaras de vigilancia en la calle para encontrar quién dejó al bebé allí".