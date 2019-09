Estados Unidos Estados Unidos

Esta semana BTS y Becky G habían estado pistas sobre una posible colaboración. El grupo surcoreano y la cantante estadounidense habían dejado claro en sus redes sociales que guardaban un secreto. Pues bien, este viernes, por fin ha salido a la luz: ¡y es increíble!

La intérprete de Mayores con J Hope, uno de los integrantes de la famosa Boy Band. Se llama Chicken Noodle Soup y es una mezcla de explosiva de estilos musicales y lenguas. Para empezar, escuchamos cantar a los intérpretes en coreano, español e inglés. Pero no es lo único que llama la atención: el tema es toda una mezcla de géneros. Escuchamos tintes R&b en el puente, también música urbana en el estribillo y sonidos coreanos en la base. Lo mejor de todo es que funciona. La canción tiene algo que engancha y los millenials que escucharon la canción no paran de cantar el estribillo: “Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side”.

J Hope deja una impresionante muestra de talento y carisma en su puesta en escena: Su estilo de baile y el arte que lo acompaña, dejan un diferencia de este videoclip con todo lo que se ha hecho anteriormente.

Por su parte, Becky G aparece con el girl power como premisa, cantando que “Chicken noodle soup o pollo con spaghetti, ninguna de estas mujeres tiene el flow que tiene Becky” o “donde yo nací no pensaban que una mujer iba a sobresalir”.