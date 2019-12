BOA cambia de aseguradora y ahorra $us 1 millón en pólizas para aviones

El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Juan Carlos Ossio, informó el martes que esa línea aérea estatal contrató a la empresa Bisa de Seguros y Reaseguros, en reemplazo de la compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza, y logró un ahorro de un millón de dólares para el pago de las pólizas de cobertura de sus aviones durante 2020.



"Me alegra compartir con ustedes que BoA se ha ahorrado un millón de dólares en el valor de las pólizas del seguro de sus aviones de la gestión 2020 (...), la empresa que ha detentado la póliza de seguros de aviación se llama Fortaleza y la que se ha adjudicado el día viernes por haber presentado la mejor propuesta técnica y económica es Bisa Seguros", informó en una conferencia de prensa.



Detalló que el pago por seguros realizado por la línea aérea estatal fue este año de cerca de 7 millones de dólares y en 2020 será de casi 6 millones.



Agregó que ese contrato es una "buena noticia" y un hito porque se hizo mediante una licitación pública que no se efectuaba hace más de nueve años y tuvo la participación final de cinco empresas aseguradoras en un "plazo muy corto".



Reveló que la compañía Seguros y Reaseguros Fortaleza no fue cambiada antes, porque la anterior gerencia de BoA aplicó un mecanismo que impedía que otras empresas del rubro tengan una participación activa como proponentes de ofertas.



"Condicionaban a que las empresas que se presenten tengan un certificado de reaseguro del 50 por ciento y esto prácticamente era imposible de cumplir por las otras empresas, dado que el mercado reasegurador es limitado. No es un mercado donde hay demasiadas empresas reaseguradoras", explicó.



Dijo que la imposición era demasiado alta si se considera que las pólizas de seguro de BoA se reparten entre unas 18 compañías reaseguradoras.



"Valga la aclaración, BISA tiene que presentar un certificado de reaseguro al 100 por ciento como cualquier compañía que asegure la póliza de BoA. Para que tengan una idea, BoA tiene en responsabilidad civil internacional daños a terceros por una cobertura de un billón de dólares y eso no lo puede asegurar una sola compañía de seguros", agregó.



El gerente de BoA manifestó, por último, que la permanente contratación de Seguros y Reaseguros Fortaleza "llama mucho la atención" y anunció una auditoría de ese convenio empresarial.

Fuente: ABI