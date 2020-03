BoA suspende salidas y llegadas hacia Europa desde el 14 de marzo

Una de las medidas de prevención contra el coronavirus que la presidente Áñez explicó, fue la suspensión de salidas y llegadas de vuelos hacia Europa, desde el próximo sábado 14 de marzo, desde las 00:00 horas, es por tal motivo, que la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), acatará lo instruido, y reprogramará los vuelos sin penalidades a sus pasajeros.



"Nuestros pasajeros podrán efectuar: reprogramación de vuelos hacia y desde Madrid y conexiones de convenio sin cobro de penalidades y sin reajuste tarifario; cambio de ruta y fecha sin cobro de penalidad, cambio de nombre sin cobro en los vuelos afectados; y devolución sin cargos administrativos", explica el comunicado de BoA.

Por otra parte, cabe recordar que esta no es la única medida prevención tomada por el gobierno, sino también la suspensión de labores educativas hasta el 31 de marzo, en todos los niveles de estudio, además de no realizar eventos públicos con una concentración masiva mayor a mil personas. Ambas restricciones, fueron deliberadas entre la presidente Áñez y su gabinete ministerial, asumiendo que la realidad boliviana, no estaría lejos a la de otros países más afectados por esta pandemia del COVID-19



Hasta el momento, solo se han confirmado tres casos, uno en Oruro y dos en Santa Cruz, sin embargo, el número de sospechosos sobrepasa los 40.