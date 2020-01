Boateng y Goretzka se pelean en entrenamiento del Bayern Munich

La paz que reinaba en Bayern Munich se vio abruptamente interrumpida por un hecho que está en boca de todos en Alemania. Según Bild, Jerome Boateng y Leon Goretzka terminaron a las piñas en una pelea en pleno entrenamiento de los bávaros.

El citado medio alemán explicó la situación por la que ambos jugadores del Bayern terminaron a las manos en una sesión del entrenamiento de este miércoles.

Al parecer, Goretzka le dio una dura entrada sin pelota a Boateng, lo que provocó que reaccione con una mano sobre el rosto del ex Schalke. Al final, Robert Lewandowski y el técnico Hansi Flick tuvieron que separarlos. En tanto, Thomas Müller le recriminó a Goretzka por ser reincidente en este tipo hechos.

There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng [Bild] pic.twitter.com/KTvgVoadmz