El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó el jueves que Bolivia afronta el reto de reconstruir el órgano Electoral y superar la crisis política con nuevas elecciones nacionales tras las graves irregularidades verificadas en la votación del 20 de octubre y las masivas movilizaciones ciudadanas que obligaron a renunciar al expresidente Evo Morales.

"Hemos recibido un país no solamente dividido, sino que hemos recibido un país en muchos aspectos destruido", dijo al canal estatal a tiempo de hacer una breve evaluación de los primeros 15 días del Gobierno provisional de la presidenta Jeanine Añez.



"Tenemos un órgano Electoral destruido, hay que reconstruirlo prácticamente y encima solamente tenemos 120 días (...), el gran desafío en este momento es llevar a cabo elecciones en las cuales no volvamos a vivir lo que vivimos anteriormente", señaló.



El fraude electoral que denunciaron los opositores a la reelección de Morales desató una ola de protestas en todo el país que provocaron la toma y destrucción de los tribunales electorales departamentales, además de enfrentamientos entre seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ciudadanos movilizados en demandas de nuevas elecciones.



"Se quemaron edificios, computadoras, es decir no hay infraestructura. Estamos recibiendo un órgano Electoral sin el recurso humano, porque los vocales están detenidos (...). Estamos recibiendo un órgano electoral con un padrón contaminado", agregó Justiniano.



La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) estableció que las próximas elecciones deben celebrarse en unos 120 días con nuevas autoridades electorales que serán seleccionadas en las próximas semanas.



"Creemos que es posible. Estos 120 días surgieron del consenso de la cámara de Senadores y Diputados", relievó.



Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales que aprobó la ALP y promulgó el Gobierno establece que la Dirección General de Registro Control y Fiscalización de Bienes Incautados (DIRCARBI) otorgará al órgano Electoral en calidad de comodato bienes inmuebles y bienes muebles adecuados para el funcionamiento de las dependencias del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales.



Además quedan facultados a suscribir convenios interinstitucionales con otras entidades públicas o privadas para contar con bienes inmuebles, muebles y otro equipamiento para el cumplimiento de sus funciones.



"En el momento en que se vulneró el voto del ciudadano, en ese momento se fracturó la democracia (...) y lo que tenemos que hacer es desarrollar un proceso electoral donde más bien recuperemos la democracia, recuperemos definitivamente la paz y, sobre todo, que le permitamos al ciudadano tener la tranquilidad, que lo que decidió eso es lo que va a suceder", remarcó Justiniano.

