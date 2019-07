Borja descarta postular al cargo de presidente  en Bolívar 

Súper Deportivo.- Carlos Fernando Borja, ex capitán del club Bolívar y la selección nacional, salió a la palestra para aclarar rumores que circulan en redes sociales, respecto a una supuesta postulación al cargo de presidente en filas del club paceño.

“Me parece saludable que gente nueva como Ronald Raldes se postule a la presidencia de Oriente Petrolero, porque de esa forma nacen nuevos proyectos y energías para encarar el fútbol. En mi caso, soy amante del Bolívar, pero no he pensado en una presidencia; tampoco hubo un ofrecimiento, como me enteré al dar lectura a las redes sociales”, sentenció Borja.

“Ser presidente es un deseo que tiene todo hincha, dirigir la institución como uno quiere. Pero hay que contar con buenos recursos económicos para invertir en el club, evidentemente hay bastantes ingresos en el fútbol, de todas maneras se debe tener una buena solvencia económica para trabajar como quieres”, añadió.

Quien prestó servicios como mediocampista en la laureada institución, durante 19 años (1978 - 1997), remarcó que siempre estará dispuesto a coadyuvar al directorio con su experiencia. “Por ahora soy hincha de Bolívar, querendón de esta institución y agradecido eterno con la hinchada”, finalizó.



Periodista.- Ángela Apaza