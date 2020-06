Brescia despide a Balotelli por faltar a entrenamientos virtuales

El siempre polémico, Mario Balotelli, nuevamente fue noticia en los medios italianos, por sus actos indisciplinados habituales en los clubes que milita. En esta ocasión su actual club o en todo caso ex club Brescia, anunció que el delante será despedido, a causa de haber faltado a todos los entrenamientos virtuales, durante la pandemia del coronavirus. Por su parte jugador, se excusó diciendo, que tenía problemas intestinales crónicos, pero el cuerpo técnico y la directiva habrían dicho basta.

La Serie A reanudará la acción dentro de dos semanas y los planteles ya retomaron las prácticas en sus respectivos clubes bajo los protocolos estipulados con la misión de prevenir el contagio del COVID-19. Súper Mario presentó una serie de certificados médicos para justificar sus ausencias a las tareas que el resto de los jugadores del conjunto de Lombardía llevó a cabo durante el confinamiento.

“Pensé que jugando en su ciudad podría dar mucho al equipo pero tenía que hacer más, mucho más. Estos son los hechos, por lo tanto, es normal que esté decepcionado”, declaró el entrenador, Luis Diego López, al diario Il Corriere della Sera.

Además, López explicó que en el regreso a los entrenamientos físicos Balotelli ejercitó de manera diferenciada porque sus compañeros tenían una base de trabajo que él no había hecho: “El grupo tomó un camino y él otro. En las videollamadas durante la cuarentena no lo hemos visto. Aunque diga que se siente bien, no está al nivel de sus compañeros”