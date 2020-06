Brutal agresión contra doctora que pidió acabar una fiesta

Grajaú, Brasil Grajaú, Brasil

Sucedió en Brasil cuando una doctora, Ticyana D'Azambuja, llegó a su casa tras un largo turno en el trabajo y, según la denuncia, sus vecinos tenían una fiesta ruidosa que no le permitía dormir. Ella, entonces, se dirigió al apartamento y a través de un intercomunicador les pidió que terminaran la fiesta.

Ticyana aceptó que al escuchar que no iban a hacerlo, reaccionó “estúpidamente” y le rompió un vidrio y un parabrisas a uno de los carros de los asistentes a la reunión.

Eso desató la furia de los vecinos que la persiguieron para luego agredirla. En las imágenes difundidas en la prensa se ve que, incluso, un hombre la alzó y llevó en su espalda, mientras otros la golpeaban en la cara.

De acuerdo con la denuncia, reseñada por varios medios brasileños, la mujer perdió el conocimiento después de varios minutos siendo atacada.

El caso ha despertado gran revuelo pues uno de los implicados es un sargento de la Policía Militar identificado como Luiz Eduardo dos Santos Salgueiro. Él habría maltratado a la doctora.

“Soy humana y me equivoqué con el bien material de otra persona. No fue un acto contra ningún otro ser humano, (…) me agarraron frente al Hospital Italiano. Me colgaron hasta que me desmayé. Cuando recuperé el conocimiento, estaba gritando pidiendo ayuda”, le contó la médica a O Globo.

Además, denuncia que el caso no fue manejado correctamente por las autoridades. Mientras avanza la investigación del caso, habitantes de Grajaú se manifestaron a favor de Ticyana.