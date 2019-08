Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Comité Cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, aseguró que las declaraciones del ministro de Comunicación, Manuel Canelas, y la presidenta de la Cámara del Senado, Adriana Salvatierra, respecto a la presentación del documento resumido del caso Papeles de Panamá, son una persecución política contra él y los líderes cruceños por pensar diferente a la línea política del Gobierno.

El pasado martes, ambas autoridades del oficialismo vincularon al presidente de la casa moral de los cruceños en tres casos en el sonado caso de los Papeles de Panamá. Este documento fue presentado a pesar de que el mismo había sido aprobado y remitido a otras instancias en noviembre de 2017.

“Luis Fernando Camacho apareció en la filtración del (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) ICJ con un doble rol, intermediario y officer. Como intermediario, creó tres sociedades offshore: Medis Overseas Corp; Navy International Holding SA. y Positiv Real State SA.; como officer fue beneficiario de estas dos últimas sociedades”, cita la primera parte del punto 5 del documento.

Camacho cree que por las medidas de presión que realizará el Comité junto a las plataformas, como el paro cívico fijado para el 21 de octubre, además de la movilización de la ciudadanía, el MAS reflota este informe para amedrentarlo.

DESMIENTE PEDIDO DE RENUNCIA

Sobre el supuesto pedido de renuncia hacia el candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz en la última reunión del Conade en La Paz, el líder cívico desmintió tal afirmación argumentando que no lo hizo por principios democráticos, por la lucha del 21F y porque no podía coartar el derecho de participación de los candidatos de oposición.

"Cómo voy a pedirle a los candidatos coartarles sus derechos cuando son los únicos legalmente habilitados", dijo.