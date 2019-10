Camacho llama a la pacificación tras jornada violenta en Montero

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, responsabilizó al gobierno del presidente Evo Morales por la muerte de dos personas suscitada la noche del miércoles durante los enfrentamientos en el municipio de Montero.

Indicó que la violencia fue iniciada por el partido de Gobierno ante el paro cívico que cumplen los diferentes sectores en Santa Cruz que exigen el respeto al voto y denuncian fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre.

"No podemos llegar hasta las balas, nosotros no podemos matarnos entre bolivianos. Le pido a cada uno de los miembros del partido (de Gobierno) que somos una familia boliviana, no podemos seguir en esta situación ", afirmó Camacho la noche del miércoles en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

El líder cívico lamentó que el problema y tensión que vive el país se da porque no se respetó el voto, por la manipulación de los resultados de los comicios, lo que ha provocado una lucha pacífica por parte de la ciudadanía.

Camacho adelantó que suspenderá su viaje a La Paz para la reunión con los miembros de la Coordinadora de Defensa de la Democracia (Conade) ante la situación que atraviesa el departamento cruceño.

También cuestionó el accionar de la Policía porque no sentó presencia ni tomó el control ante la violencia que inició desde tempranas horas del miércoles.

En tanto, destacó la unidad de los cruceños y de sus instituciones, a lo que califica como una fortaleza, para sumarse y cumplir con la medida de presión.

Dejó en claro que no levantarán el paro cívico hasta que se designe a nuevas autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se convoque a elecciones ante "el fraude electoral que ha sido comprobado".

"En un inicio teníamos confirmado una segunda vuelta, pero en el tiempo nos dimos cuenta de la cantidad del fraude que ha llegado", resaltó.