Camacho no irá con Pumari a las elecciones nacionales

En una entrevista a un medio local, el exlíder cívico Luis Fernando Camacho descartó a Marco Pumari, presidente del Comité Cívico de Potosí, como compañero de fórmula para las elecciones generales 2020.



"Él tiene el interés de ir a la Presidencia, yo no puedo jugar con lo que ya hice y digo que no puedo jugar porque ya hicimos un compromiso, y hay algo que no voy negociar nunca, es los principios por lo que nos tenemos que regir durante todo el proceso", dijo Camacho.



El líder cruceño aseguró que consultará a todos los sectores con los que ha tenido acercamiento hasta la fecha, para definir quién lo debe acompañar como vicepresidente en las contiendas electorales. Preciso que buscará a un mujer.

Por otra parte, de igual manera explicó que mantiene su amistad con Pumari quien, por su parte, analizará este sábado, en un consejo consultivo de Comcipo, si renuncia a su titularidad como cívico y si se postula para las elecciones a darse en abril del 2020.