La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió a la ciudadanía que el paro cívico indefinido continúe por dos días más, hasta establecer un gobierno transitorio mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional y que se fije una nueva fecha para las elecciones generales.

La petición del líder cívico se dio durante la noche del domingo tras la renuncia que presentó Evo Morales al cargo de presidente de Bolivia, y ante la incertidumbre de la ciudadanía si es que la medida de presión se levantaría con la dimisión de Morales y su gabinete.

"Yo sé que queremos suspender el paro, hemos estado en la calle por mucho tiempo, pero ahora necesitamos tener como dijo el Cabildo fecha definida del nuevo proceso y claramente un gobierno transitorio que nos dé estabilidad"; afirmó Camacho en un video que fue difundido la noche del domingo en la concentración a los pies del Cristo Redentor.

El líder cívico anunció que iniciarán un proceso contra Morales, García Linera, por las muertes ocurridas en Montero y Cochabamba, además una investigación contra senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) como "a aquellos opositores que formaron parte de la ruptura constitucional".

Luis Fernando Camacho manifestó que este 10 de noviembre nace una nueva Bolivia, y que los procesos que se realizarán contra las autoridades del Gobierno no forma parte del odio ni resentimiento, sino de justicia.

"No podemos dejar impune a los que destruyeron nuestro país por catorce años", dijo.

Exhortó a la ciudadanía a no caer en la violencia contra aquellas personas que forman parte del MAS, como ocurrió con el ex alcalde de Warnes, Mario Cronembold, que fue increpado por la ciudadanía de dicho municipio en su domicilio.

En su mensaje hizo referencia a Luis Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados, y a Fernando Hurtado, de Cainco.

"Señor Barbery, no ofenda al sector empresarial, tenga la decencia y renuncie. Usted, como Fernando Hurtado, se opusieron hasta lo último (al paro); Barbery me dijo que era un soberbio, no me siento representado por ustedes. De todo corazón, escuchen a su pueblo, ya no queremos que nos sigan negociando", señaló. .