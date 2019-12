Camacho: "Si no voy con Pumari, iría con una mujer"

En una entrevista para CNN, Luis Fernando Camacho comentó, tener una alternativa para conformar su binomio de cara a las elecciones en caso de que el líder potosino, Marco Pumari, no lo acompañe en las siguientes elecciones nacionales, a darse en abril del 2020.

"En caso de no ir con Marco Pumari, sería una mujer que me acompañe en la candidatura", declaró Camacho, que aun aguarda la respuesta del líder potosino.

El día miércoles tienen previsto reunirse Pumari y Camacho, para luego hacer publica su decisión, si van juntos o no como binomio. Cabe recordar que días atrás Pumari, afirmó solo participar en las elecciones si era con el excívico cruceño.

Por otra parte según Camacho, ya se había definido que él sería el candidato a la Presidencia y Pumari a la Vicepresidencia, situación que fue ratificada el pasado domingo; sin embargo, ambos indicaron que escucharían la voluntad de los sectores para definir acciones.

“Creo que Marco puede definir si es que ya no decide acompañarnos, y decide ir (solo) no sería algo que nos amargue para la candidatura. No hubo ningún tipo de discrepancia, en ningún momento Marco ha hecho conocer el hecho de que quiera ir a la Presidencia, en Potosí definimos el orden y él aceptó (ir por la Vicepresidencia)”, acotó.