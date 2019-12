Camila Cabello se disculpó por usar un lenguaje racista en redes sociales

Una usuaria expuso la cuenta de Tumblr de la cantante nacida en Cuba, la usuaria publicó lo que Cabello solía compartir en redes sociales, principalmente estereotipos de la comunidad afroamericana, aunque también se grabó a sí misma haciendo un acento asiático exagerado.

“Cuando era joven usé lenguaje del que me avergüenzo y del que me arrepentiré haber usado para siempre. Era ignorante y no estaba educada, pero cuando aprendí de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de ese horrible e hiriente lenguaje, me avergoncé de haberlo usado,Me disculpé entonces, y me disculpo ahora. Nunca lastimaría intencionalmente a nadie y lamento desde el fondo de mi corazón. Por mucho que quisiera, no puedo retroceder en el tiempo y cambiar las cosas que dije en el pasado. Pero una vez que sabes mejor, haces lo mejor y eso es todo lo que puedo hacer”, expreso la intérprete de “señorita”

exposing camila cabello‘s racist and downright disturbing tumblr reblogs: a thread — 🌉 || fan account (@motivatefenty) December 17, 2019

La cubana agregó que ahora que es una adulta se ha hecho más consciente y ha aprendido de sus errores, “Tengo 22 años, soy una adulta y he crecido, aprendido, y soy consciente de la historia y el dolor que conlleva de una manera que antes no entendí. Esos errores no representan a la persona que soy ni a la persona que era. Siempre he defendido el amor y la inclusión, y mi corazón nunca, ni siquiera entonces, ha tenido una pizca de odio o división”, expresó.

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb — camila (@Camila_Cabello) December 18, 2019

Presuntamente, Camila Cabello tenía 15 años cuando publicó esas imágenes en su cuenta. Aunque esta es la primera vez que Cabello se ha referido públicamente a las acusaciones de racismo, hubo un fuerte rumor de que cuando formó parte del grupo Fifth Harmony, se llegó a referir a su compañera Normani con palabras despectivas.