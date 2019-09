Canelas: "La alianza entre Samuel y Mesa es un salto al vacío"

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, calificó de peligroso y como un salto al vacío el respaldo que brindó el pasado lunes el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, hacia el candidato presidencial por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de cara a las elecciones generales el 20 de octubre.

"La alianza que el día después se rebaja y se denomina solamente apoyo se haga por un candidato que no te gusta, que no compartes el programa, que no compartes la visión de país y que haz criticado de manera muy severa si es un poco preocupante, eso es casi pedir un cheque en blanco, un salto al vacío. Creo que tiene un punto de irresponsabilidad", afirmó el ministro la noche del jueves en el programa Que No Me Pierda.

Consideró que este respaldo dado a conocer solo muestra que en diez años la oposición no fue capaz de producir un proyecto mejor que el Movimiento Al Socialismo (MAS), y que convoque a los bolivianos a votar por sus candidatos.

Canelas tildó de políticamente inteligente la decisión de Samuel Doria Medina, puesto que tendría el interés de posicionar, tener cierto reposicionamiento de su figura y para mantener vigencia en el escenario político boliviano, luego de su alejamiento como candidato para las presentes elecciones.

"Tiene que ver con una agenda de Unidad Nacional, de recuperar espacio, yo creo que le preocupa poco porque con las encuestas en las manos, Samuel Doria Medina, que es una persona inteligente, sabe que las posibilidades de Carlos Mesa son remotas", opinó.