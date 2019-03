Cardie B admite que drogaba a hombres para quedarse con sus pertenencias

La cantante y reina estadounidense del rap, Cardi B, de 26 años, admitió haber drogado y robado a hombres con los que salía. "Hubo cosas que tuve que hacer en mi pasado, buenas y malas, que sentí que debía hacer para sobrevivir".

La artista se sintió presionada, ya que en las redes sociales se viralizaron los comentarios que tachaban y hasta sobrepasaban su personalidad, tanto así que la campaña incluso creó un hashtag #SurvivingCardiB ("sobreviviendo a Cardi B"). Por lo que ella misma, tuvo que revelar sus acciones y sus motivos.

Muchos usuarios de Twitter se quejaron de un supuesto doble estándar y consideraron que sus acciones eran comparables con las de los artistas masculinos acusados de acoso o abuso sexual.

La joven ganadora del Grammy, se defiende de las acusaciones en las redes. "Tomé las decisiones en su momento porque tenía opciones muy limitadas",y agregó que "hay raperos que ensalzan la violencia, las drogas y los robos", comparó.

"Nunca glorificaría las cosas con las que crecí, nunca puse esas cosas en mi música porque no estoy orgullosa de eso y siento que es una responsabilidad no glorificarlo. Fui bendecida de haber podido salir de eso, pero muchas mujeres no lo han hecho".